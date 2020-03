Kui esmaspäeval hakkas levima valeuudis Tallinna sulgemise kohta, oli sellel oma roll ka Shivani Krachtil ning tema kommuunil. Jaya Shivani, sünninimega Katrin, on rahandusministri nõuniku Kersti Krachti tütar ning ema autoriteedile viidates ta enda väärinfot ka legitimeerib.

„Jookseb ka sisse info meie enda valitsuse tasandilt – see, kes teab miks, siis see teab – Eestis pannakse linnade vaheline liiklus kinni,” ähvardas ta pühapäeval, enne sarnaste uudiste massilist liikvele minemist.

Koroonaviiruse osas on Shivani Krachti nõuanded risti-vastupidised sellele, mida eksperdid ja riik soovitavad.

“Ma pean ütlema, et algusest peale ma olen vaadanud, et see viirus on viimane asi, mida ma kardan ja ma ei ole seda kunagi kartnud. Ma ei käi kusagil ühegi maskiga, ma ei desinfitseeri ühtegi kätt, ma ei tee mitte midagi,” teatab ta enda 3500 jälgijale.

Kuna Shivani Kracht koroonaviiruse ohtlikkusse ei usu, on ta valmis seda tõendama suurema kokkusaamisega.