Põlevkivielektrist loobumise asemel võiks panustada jätkamisele, metsi koormamata

*Isegi kui Euroopa Liit seab eesmärgiks kliimaneutraalsuse 2050. aasta, on vaja sinnani ka elada.



*Eesti teadlased uurivad, kas põlevkivielektrit saaks toota ka CO 2 õhku paiskamata.



*Metsa põletamise asemel võiks põlevkivijaamu toetada, paari aasta pärast on elekter taas konkurentsivõimeline.