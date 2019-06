Põlevkivitööstuse hääbumine jõudis kätte kiiresti ja korraga

Ohus on tuhanded töökohad, kuid kui paljud täpsemalt peavad koondamist kartma? Ei tea. Suvine sundpuhkus puudutab esialgsel hinnangul ligi 1300 töötajat. Aga keda täpsemalt? Ei tea veel, see alles selgub. Kui paljud neist sügisel tööle tagasi tulevad? Ei tea, oleneb... Kas CO2 hinna kiire tõus jätkub ja põlevkivielekter läheb veelgi tulutumaks? Või jääb CO2 hind nüüd samaks või langeb? Ei tea, oleneb turust. Kas koondatutel on lootust leida tööd Eesti Energia põlevkiviõli tootmises? Oleneb... Kui nafta hind maailmaturul edasi tõuseb, siis tasub õlitootmine end ära. Kui aga algab vabalangus nagu umbes viis aastat tagasi, pole mõtet põlevkivist õli teha.