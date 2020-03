Poliitika on imeline. Suurimad rivaalid valitsuses peavad nüüd koos Eesti päästma

Tundub, nagu oleks sellest möödunud igavik, kuid alles kuu aega tagasi jõudsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahandusminister Martin Helme teineteisega piikide murdmises uuele tasandile.

Kuigi Kiik ja Helme töötavad lausa samas majas, suhtlesid nad teineteisega pressiteade kaudu. Tükk aega oli nendevaheline tüliõun LGBT ühingu rahastamine, mida üks materdas ja teine kaitses.

Helme-Kiige suhted olid seetõttu keerukad. Rahandusminister on vähemalt paar korda avalikult viidanud, et sotsiaalminister tuleks ametist priiks teha. Peaministril on tulnud valitsusliikmete Tomi ja Jerry stiilis kaklusi vaigistada. Isegi kui uste taga on õhkkond ikka töine, siis avalikult pillatud teravused jäävad natuke hinge.

Aga kas keegi mäletab enam neid jagelemisi? Koroonaviirus on toonud päris uskumatu pöörde.