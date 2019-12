Politsei aasta töövõidud. Osa 1: süütaja jälgedes ja piirimuulade kannul

Käesolev aasta tõi politseile kaasa väga eripalgelisi juhtumeid, mis eeldasid kiiret otsustamist ja tegutsemist. Politsei- ja piirivalveameti politseiametnikud rääkisid Eesti Päevalehele, millised olid nende arvates selle aasta suurimad töövõidud ja kuidas need saavutati. Tänastes lugudes räägib politsei, kuidas kiirelt leiti korterisüütaja ning kuidas tabati üle vene piiri head ja paremat smugeldanud võrgustik.

Tüli pruudiga viis põlenud korteri, surnud kassi ja segamini pekstud autodeni



Tänavu veebruari lõpus jõudis päästeametile ärev teade, et Lasnamäe kortermajas on ühes korteris puhkenud tulekahju. Kohale tõtanud pritsumehed tormasid ühetoalisesse korterisse sisse ning kustutasid leegid.

Ühtegi kärssama läinud seadet, küünalt või tulekollet põlenud kohtade lähedal ei olnud ja nii oli kogenud päästeameti tuletõrjujatele selge, et põleng oli alanud süütamisest ja kutsusid sündmuskohale politsei. Põlengus oli surma saanud kass, kes hukkus vingumürgistuse tõttu.

„Kõigepealt tuli patrull ja hakkas tavapäraselt vestlema majarahvaga ja kõik teadsid, et selles korteris elab mingi naisterahvas, kes ise ei olnud seal, aga kõik oskasid öelda, et sellel naisterahval on nähtud elukaaslast."