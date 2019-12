Politsei aasta töövõidud. Osa 2: Otsingud punkrites ja tulus narkoäri Narvas

Toariietes naine leiti teisest linnast



Kui septembri viimasel päeval kadus jäljetult vaimse häirega naine, leidis politsei ta kõige ebatavalisemast kohast ja elusana peaaegu ime läbi.

Ime aitasid politseil ellu viia ja naise juba samal ööl hoopis teisest maakonnast sõna otseses mõttes maa alt üles leida tavaliste tähelepanelike kodanike tehtud vihjed.

„See lugu näitab, et ükskõik kui absurdsed vihjed esialgu ka ei tundu, tuleb politseil neid alati kontrollida,” ütleb Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass. „Oleme neile vihjete andjatele väga tänulikud,” lisab Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk. „Tahaks julgustada inimesi, et nad annaks politseile oma tähelepanekutest teada ka siis, kui nad kõhklevad, kas ikka nägid õigesti ja mõtlevad, et kas ikka on mõtet helistada. Sest tegelikult võib just see kõne inimese päästa.”