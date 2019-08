Politsei: kiusamine lasteaias võib jätkuda sama kandi koolis

Suhtlemisraskused ja vägivald ei ole ajas kuidagi muutunud – muutunud on vägivallatsemise võimalused, ütles Põhja prefektuuri piirkonnapolitsei tööd koordineeriv Kristel-Liis Kaunismaa ja tõi näite. „15–16 aastat tagasi kutsus üks kool mind enda juurde, üht poissi kiusati. Poisi pea oli pandud WC-potti, sellest tehti pilt, mis pandi kooli teadetetahvlile, kust see ruttu ära võeti. Tänapäeval läheb see pilt internetti.” Ta lisas, et laps, kes on koolis kiusatav, on ka kodus kiusatav. „Laps teeb oma arvutiekraani lahti ja talle tuleb vastu see, mida ta päeval juba niigi üle elas.”