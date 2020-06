Lahkunutest ja piiri taga ootajatest ülevaade puudub

Politsei- ja piirivalveamti nõunik-ekspert Liis Valk nentis, et väga raske on pidada järge selle üle, kes Eestis ebaseaduslikult viibib, sest piiridel ei tehta selle üle järelvalvet ning keegi viisata välismaalasi taga ei aja. Politsei kontrollib vaid neid juhtumeid, kus edastatakse vihje, et välismaalane on ebaseaduslikult Eestis, või pöördub inimene ise politsei poole, paludes viisapikendust. Valk tõi välja ka juhtumeid, kus info viisata välismaalase kohta jõudis politseisse rutiinse puhumisreidi käigus.

Valk rõhutas, et tavapärase situatsiooni taastudes saavad kohe kõik need, kellele tööluba antud, Eestisse naasta. Ta ei osanud täpsustada, kui paljud neist täna päriselt piiri taga on, sest politseis registreeritakse vaid Eestis viibimise seadustamised ja nende taotlused, mis hõlmab ka neid töötajaid, kes on eriolukorra vältel vahetanud tööandjat. Statistiliselt saab öelda vaid seda, et lühiajalise töötamise taotlusi on mais esitatud PPA-le 785, kuid neist on rahuldatud sadakond vähem – 673.