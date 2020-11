Positiivsete testide protsenti on näidatud valesti: tegelikult on testitud vähemalt kolmandiku võrra rohkem inimesi

Terviseamet on siiani esitlenud koroonastatistikat vaid esmastele testidele tuginedes, kordustestid on statistikast välja jäetud. Nii on näidatud positiivsete testide protsenti suuremana, kui see tegelikult on.