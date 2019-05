President Kersti Kaljulaid: „Valetaksin, kui ütleksin, et see valitsus pole ohtlik Eesti välispoliitikale ja liitlassuhetele”

Oma ametiaja jooksul olete nimetanud ametisse kaks Jüri Ratase valitsust. Esimene kord tuli Keskerakond üle pika aja võimule. Ütlesite siis, et kõik riigikogus moodustatavad koalitsioonid on legitiimsed ja head.

Ma ei tea, kas sain öelda, et need kõik on head. Aga kindlasti on need kõik legitiimsed ja väljendavad rahva tahet, sest rahvas on valinud sellise riigikogu, kus annab kokku panna selliseid koalitsioone.

Tookord oli väga suur hirm, et uus koalitsioon võiks loobuda Euroopa- ja NATO-meelsest poliitikast ning seda küsimust küsiti meilt rahvusvahelisel areenil ja ka Eestis. Põhjust ju oli, sest ühel valitsust moodustanud erakonnal on leping Ühtse Venemaaga ja nad olid kümme aastat rahvusvahelises diplomaatias võimuerakonnana testimata. Keskerakond kinnitas kohe, et nad hoiavad Eesti välispoliitilist kurssi muutumata ja nad astusid kohe ka samme, mis lasid meil seda uskuda. Mul oli võimalik näiteks Euroopa Ülemkogu president Donald Tuskiga kohtudes öelda: „Usu mind, kõik läheb hästi.”