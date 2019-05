President läheb EKRE kantsi

Kui Tallinna poolt tulla, siis peale Tartut on see paljudele tundmatu maa, Eesti lõpeb nagu Tartuga ära. Teisalt on Setumaa kõvasti tuntust kogunud, Räpina ja selle ümbrus aga jäänud Vana-Võrumaa äärealaks.

Murumetsa sõnul tunneks president Kersti Kaljulaid end Räpinas kui kala vees. Pargis on head jooksurajad, mööda Võhandu jõge on mõnus paadiga sõita.

„Ta saaks tööpäeva järel siin puhata teises keskkonnas ja mis oluline, aeg liigub natuke aeglasemalt kui mujal Eestis, mis tuleb otsuste tegemisele vaid kasuks,” kõneleb ta.