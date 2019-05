President: meedia tippjuhtidel on suur roll ajakirjanike ja sõnavabaduse kaitsel

„Hästi oluline on, et meediaorganisatsioonide tipptaseme juhid toetavad oma ajakirjanikke nende püüdlustes olla jätkuvalt julge, söakas küsija, julge pealehakkamisega ustest sisse pugeja, vastuste ära tooja. Keegi teine peale meediaorganisatsioonide ei saa seda ajakirjandusvabadust kaitsta iga ajakirjaniku tasemeni välja,” rääkis Kaljulaid, lisades, et poliitikute asi on öelda, et ajakirjandus peab olema vaba, kuid ellu viivad seda ikkagi ajakirjandusmajad.

„Küsimused ajakirjanduse sõltumatusest pole tingimata alati seotud poliitikaga. Võtame sisuturunduse ja muud teemad. On hästi palju tahke, millega ajakirjandus täna silmitsi seisab. Poliitiline olukord riigis ei ole teinud võitlust turumudeli kujundamisel ajakirjandusmajade jaoks sugugi mitte lihtsamaks, kel on nagunii vaja aru saada, kust raha tuleb, kui see on Facebookis ja Google’is jne. Ajakirjanduses on ka muid probleeme ja pole hea, kui poliitika lisab omad koormised. Praegu see paraku nii on. Perfektne torm, midagi ei ole teha,” selgitas riigipea selle kohta, mida meediamaastikul näeb.