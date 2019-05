President ÜRO kampaaniast: ma ei tea, kas meid praegu enam usutaks

Kuid president möönis, et Eestist lähtuvad segased märgid võivad olukorda mõjutada. „Me ei jõua igale poole selgitama, et Eestis on koalitsioonivalitsus ja sisuline välispoliitika ei ole muutunud, et püsime endiselt demokraatlike väärtuste kaitsel ning kõik see, mis oleme rääkinud, endiselt kehtib.”

„Ja ega ausalt öeldes pole ma ka kindel, kas meid praegusel hetkel usutaks,” ütles president natuke kurvemal noodil.