Henrik Evertssoni dokumentaalsari avalikustas, et Estonia vraki tüürpoordis on 1,2 × 4 m suurune auk. Sarjas hindasid leidu kaks eksperti: Norra mereväe plahvatuskahjude asjatundja, kolonelleitnant Frank Børresen ja Trondheimi ülikooli meretehnoloogiaprofessor Jørgen Amdahl. Børresen ütles, et plahvatus on augu tekitajana äärmiselt ebatõenäoline. Amdahl lisas, et augu tõenäolisim põhjustaja oli mingit laadi kokkupõrge kas vee peal mõne laevaga või mere põhja vajudes kaljurahnuga. Mõistagi tekkis Eesti avalikkuses ärevus, millele andis toitu Estonia huku endise uurimiskomisjoni juht Margus Kurm, kes peab tõenäoliseks, et laevahuku põhjustas Estonia kokkupõrge Rootsi allveelaevaga.