Proviisoriapteekide tegelikku sõltumatust varjab ärisaladuse loor

Proviisor Piret Rand asutas eelmise aasta mais Saaremaal Benu frantsiisilepinguga apteegi. „Kaks hulgimüüjat on, ühe neist pead valima,” põhjendas Leisi apteegi omanik Rand, miks ta otsustas Benu partneriks hakata. Ta lisas, et kui juba kaupa tellida, on hea saada ka muid hüvesid, mida frantsiisileping võimaldab, näiteks sooduspakkumisi klientidele.

Ta tellib ravimeid Benu hulgimüüjalt Tamrolt ja kasutab ka nende pakutavaid kampaaniaid. „Nad muidugi eeldavad, et telliksin Tamrost, aga kui võtan mujalt, siis keegi ei takista,” ütles Rand. Ühtlasi nentis ta, et palju valikuid ei olegi, sest väikestelt hulgimüüjatelt ei saa kõiki ravimeid. „Kui ma ei võta oma ravimeid Magnumist ega Tamrost, siis kust ma need võtan? Selleks et kõik vajalikud ravimid saada, pean ikka ühelt või teiselt tellima.”