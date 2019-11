„Püüdsin rääkida, aga mul polnud sõnu.” Kasuvanaisa kasutas kümme aastat järjest last seksuaalselt ära

Neile täiskasvanutele, kes on lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud ja sellest aastaid vaikinud, on abi saamiseks uus võimalus. Tallinnas kohtub sellest sügisest kord kuus lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenute tugirühm, milles osalemine on anonüümne.

Tugirühma üks liige, 19aastane Grete* rääkis oma loo, kuidas tema kasuvanaisa teda aastaid seksuaalselt ära kasutas. Ta ei rääkinud toona sellest kellelegi, sest ei osanud toimuvale nime anda. Lasteaialapsena ei teadnud ta sedagi, kuidas suguelundeid õigesti nimetada.