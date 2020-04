Raha vähemaks, tööd juurde. Haigekassa ja arstid jäävad surve alla ka pärast koroonat

Kogu Eesti tervishoiusüsteem on mobiliseeritud koroonakriisiga võitlemise esimeseks kaitseliiniks. Aga ennatlik on arvata, et viiruse leviku taandudes saavad arstid ja õed hõlpu.

Juba praegu on näha, et üks erakorraline koormus asendub teise suure koormusega. Selle toob kaasa eriolukorra ajaks langetatud otsus, et suurem osa plaanilist ja ambulatoorset ravi on peatatud ehk eriolukorra lõpuni pausile pandud. Kui eriolukord läbi saab, pole muud pääsu, kui praegu tegemata jääv töö tavalise töökoormuse kõrvalt järele teha.

Ent oleks see vaid nii lihtne, et tehakse töö järele ja inimesed saavad abi. Paraku tuleb tervishoiusüsteemi puhul mängu ka haigekassa eelarve ja sealt ei ole oodata häid uudiseid.