Raimond Kaljulaid: Indrek Saar ei pea minu puhul selja taha vaatama

Miks te just sotsidega liitusite?

Esiteks isiklik sisemine veendumus, maailmavaade ja väärtused. Eestis ei ole erakonda, kelle puhul ma tunneksin, et maailmavaateline ühisosa ja kattuvus väärtustes oleks suurem.

Teine põhjus on minu tänane mandaat. Kuidas kõige tõhusamalt esindada neid inimesi, kes on nii Riigikogu kui Euroopa Parlamendi valimistel minu poolt hääletanud ja mind usaldanud. Kuidas seda teha uues olukorras, mis tekkis peale Keskerakonna ja EKRE võimliidu moodustamist ning minu lahkumist Keskerakonnast. Keda nüüd usaldada. Mulle tundub, et ka paljude nende inimeste ootustele vastavad kõige paremini lahendused, mida leiab tsentrist või sellest vasemalt, mitte paremalt. Kõik ei pruugi seda kohe näha nagu mina, kuid mul tuleb teha selle nimel tööd, et seda otsust selgitada.