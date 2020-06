Mullu Keskerakonnast välja astunud ja sotsiaaldemokraatidega liitunud Raimond Kaljulaid on tekitanud viimasel ajal furoori Twitteris, kus ta on USA rahutusi nimetanud politseivastaseks vägivallaks ja kõnelenud miljardäride kaitseks. Osa sotsiaalmeediakogukonnast ütleb lausa, et Kaljulaid on nüüd cancelled. Mis juhtus?

Lisaks Twitteri-sõdadele rääkisime tõenäolise SDE Tallinna linnapea kandidaadiga ka sotsiaaldemokraatide esimehe kohast ja Keskerakonna 50 000 eurost.