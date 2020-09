Eesoleval nädalavahetusel koguneb Lõuna-Eestisse ligi 20 000 inimest. Paljudele eestlastele näib ralli toimumine koroonaajal jabur, sest meeskondi saabub nii Venemaalt, USA-st kui ka Hispaaniast, kus viirus möllab ohjeldamatult. Aga selle aasta suurim sündmus turgutab kohalikku majandust ja on lootust, et maailmameistrivõistluste üks etapp hakkabki Eesti külavaheteedel toimuma. Publik on enamjaolt kohalik, välismaalasi saabub umbes paar tuhat, kellest võistlejatele topitakse tikk ninna ja positiivse proovi andnud isoleeritakse Tartus selleks eraldi ette nähtud hotelli.

Aga mida arvavad asjast kohalikud?