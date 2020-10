Sotsiaalministeeriumis on valminud eelnõu, mis täpsustab kollektiivlepingute laiendamise tingimusi. Sama eelnõu osa on ka punktid, mis suurendavad hüvitisi inimestele, kes on ebaseaduslikult vallandatud. Muudatus puudutab raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega inimese või töötajate esindaja vallandamist.