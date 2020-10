Digihiidude maksustamine on üks tulikuum kartul, millest enamik poliitikuid ei taha midagi kuulda. Peamiselt USA päritolu tehnoloogiagigandid on suutnud oma äri korraldada nõnda, et teenivad üle maailma suuri kasumeid nii, et ei maksa peaaegu üldse makse riikidele, kus nad tegutsevad. Euroopas on see kaasa toonud kohalike firmade kaebuseid kõlvatust konkurentsist, sellal kui rahandusministeeriumid üle Euroopa mõtisklevad nukralt saamata maksutulust.