Ratase maksuküür võtab üha rohkemate palgatõusust kolmandiku

Jüri Ratase eelmine valitsus kehtestas uue tulumaksusüsteemi, kus 500 eurot on vaesematele inimestele tulumaksuvaba ja jõukamad peavad maksuvabast miinimumist aegamööda loobuma. Ent nüüdseks on juba üsna tavaliste ametite pidajad jõudnud seaduse mõistes jõukate sekka, kelle maksuvaba miinimumi kärbitakse. Selle kõrvalmõjuna on nende inimeste palgatõus kõrgemalt maksustatud kui vaesemate, aga ka jõukamate inimeste palgatõus.

Erinevus pole sugugi tühine. Inimene, kelle palk on vahemikus 500–1199 eurot (kui töötuskindlustus ja II pensionisammas on arvestatud), saab brutopalga sajaeurose tõusu korral kätte veel 77 eurot. Inimene, kes teenib 1200–2099 eurot (kui töötuskindlustus ja II pensionisammas on arvestatud), saab brutopalga sajaeurose tõusu puhul kätte veel ainult 66 eurot. Põhjus on selles, et igalt palgatõusueurolt kärbitakse tulumaksuvaba miinimumi ja see mõjub nagu palgatõusu kõrgem maksustamine.