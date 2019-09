Raudteelt kaob auruveduriajastu piirang. Elron saab teha lisareise

Eesti Raudtee kavatseb paari kuu pärast kaotada rööbastel liikumisele vaata et aegade algusest kehtinud piirangu. Tänu sellele saab Elron päevasele ajale mitmeid uusi väljumisi lisada.

Oranžide Elroni „porganditega“ sõitjate arv on aasta-aastalt aina kasvanud. Seega on pikemas perspektiivis oluline nõudluse rahuldamiseks uute lisarongide liinile toomine, mille hankimiseks valitsus suve alguses ka heakskiidu andis.

Kuid rongigraafikute tihendamine pole kinni olnud üksnes uute rongide taga. Rongidega sagedamini reisivad inimesed teavad, et igal liinil on keskpäeva paiku väljumistes suurem auk. See võib olla lausa tund või isegi poolteist tundi. Hommikul ja õhtul on reise tihedalt, aga keset päeva on vahed seletamatult pikad.