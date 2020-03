Raul Rebane: suurimad ravijad ei ole arstid, vaid meie ise

See kriis on põhimõtteliselt eelmistest erinev, sest näiteks SARS-i enamik Eesti inimesi ei pannud isegi tähele või oli heal juhul midagi kuulnud. Praegune puudutab kõiki. Ilmselt on praegu mõju poolest tegemist suurima mittesõjalise kriisiga väga pika aja jooksul. See on ülemaailmne. Meil pole sellist kogemust. Kunagi varem pole kriiside ajal olnud nii kiiret info liikumist ja sotsiaalmeedia mõju nii heas kui ka halvas mõttes.

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane nendib, et inimestel on endiselt puudu vastused paljudele praktilistele küsimustele.

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane nendib, et inimestel on endiselt puudu vastused paljudele praktilistele küsimustele. Foto: Tiit Blaat

Koroonakriis võib anda arusaamise, et ka kliimaprobleem on ülemaailmne viirus, mille tõttu võib normaalne elu katkeda.

Eesti riigi suhtlus rahvaga on seni olnud väga rahustav. Annab see tagasilöögi? Inimesed on viiruse tõttu koju sunnitud, riigis on eriolukord, aga eraelus planeeritakse külaskäike, sünnipäevapidusid ja muud sellist. On see riigi kommunikatsiooni puudujääk?

Eesti viiruskommunikatsioon on tõesti olnud rahustav ja optimistlik, peaeesmärk tundus kaua olevat ärevuse või paanika ärahoidmine, mitte elanikkonna informeerimine.

Alguses, jaanuari lõpus, räägiti, et see on Hiinas, siis kuskil mujal ja siis tuli ühiskonda väga kahjulik müüt, et „tavaline gripp tapab palju rohkem”. Mitmel loengul küsitlesin inimesi ja ilma erandita põhjendati just sellega oma elu mittemuutmist. Räägiti veel, et sportlastele, noortele ning tervetele see külge ei hakka ja muud sellist asja. Seda suhtumist levitas ka meedia, üksikud hädakraaksujad ei saavutanud tähelepanu, suures meedias neid ei olnudki.

Tulemus oli hulk valesid otsuseid, näiteks võrkpall Saaremaal ja suured perekondlikud viiruse levitamised.

Sellise suhtumise tulemus oli hulk valesid otsuseid, näiteks võrkpall Saaremaal ja suured perekondlikud viiruse levitamised mujalgi. Kuni viimaste päevadeni on ka minul uskumatuid näiteid, kuidas kuskil puhkusel või treeninglaagris olevaid inimesi tuleb ähvardustega Eestisse tagasi veenda, sest meie avaliku välja info põhjal nad lihtsalt ei tajunud ohu suurust.

Oli ja on praeguseni selge puudus praktilisest infost ning vastustest sadadele küsimustele kõikidest valdkondadest. Soovitan kuskil nende küsimuste infopank teha, järgmiste kriiside ajal läheb seda komplekti hädasti vaja, ka meedial.

Mul on mulje, et ühiskond liigub praegu eri kiirusel. Minu tutvusringkond on info kiirteel täiesti üleküllastunud, samas maapiirkonnas elava tuttava kaudu kuulen, et eakad planeerivad endiselt kümnete külalistega juubelisünnipäevi, peetakse plaani, kuidas saaks Saaremaale jne. Kes on kommunikatsiooni mõttes riskirühm? Kuidas nendeni jõuda ja kuidas rääkida?

Neid eri kiirusel liikuvaid rühmasid on palju. Paljude, tahaks loota, et enamiku jaoks on viimased päevad olnud väga valgustavad ja ehmatavad. Nüüd ka käitutakse vastavalt.