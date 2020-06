Raul Siem astus EKRE-sse, sest ta kutsuti partei suvepäevadele. „Ma ei kahetse seda otsust”

•• E-valimiste turvalisus ei saa olla usuküsimus. Värske väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister võtab teema tõsiselt ette.

•• Rahvusvahelisi kohtumisi Siem probleemiks ei pea, need on töö osa. Inglise keele veidike roostes olek on mööduv nähtus, usub ta.

•• Idufirmade vastu pole EKRE-l Siemi sõnul mingit vimma, aga erikohtlemist ei saa olla, sest reeglid kehtivad kõigile.