Raul Talmariga laulupeol. Kaks ja pool rongkäiku, villid ja õpetaja ülikond

Kuidas Raul Talmar laulupeo ajal ära tunda? Heleda murumütsi järgi. Talmar kannab peas Setumaa käsitööna valminud mütsi, mille ta soetas aastaid tagasi laadalt. Nimelt on tal setu juured. „Alati küsitakse, milleks peas kaltsuvaipa kanda,” naerab koorijuht. Tegumoelt meenutab müts tõesti augulist kaltsuvaipa. Talmarile peakatte müünud naised selgitasid, et see on mõtlemismüts. Kudumisridadevahelised augud ei lase ajul suurest mõtlemisest kärssama minna ja tagavad peale piisava õhu juurdevoolu. Korgist ripatsid peletavad eemale halbu mõtteid ja kärbseid.