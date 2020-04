Ravikindlustusseltsid püüavad ravimite hindu maa peale tuua

Mullu kogusid eestlased raha väikese Annabeli jaoks, kes vajas kaks miljonit eurot maksvat geeniravimit. Ravimite üha müstilisemate hindade tasumiseks peavad paljud inimesed või ravikindlustused käima iga kuu välja üüratuid summasid. Kaks kümnendit tagasi olid esimeste vähiravimite letihinnad kümneid tuhandeid, aga nüüd ulatuvad need mõnel juhul isegi üle 100 000 dollari kuus. Kelle süü see on ja milline on lahendus?