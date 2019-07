Ravimihindadel ei paista lage ja tuleviku rahastusmudelid on teadmata

Ravimiturg kasvab kiiresti, Eestis umbes 5–10% aastas. Haigekassa raha kulub igal aastal üha laiemale ravimivalikule samavõrra rohkem. Ravimid on ka järjest kallimad. Taanlaste 2018. aastal tehtud uuring näitab, et ühe kuu ravimivaru nn letihind on kahe kümnendiga ligi kümnekordistunud: kui 1998. ja 2000. aastal tulid turule 10 000–20 000 dollarit maksvad MabThera (rituksimab) ja Herceptin (trastuzumab), tundusid summad müstilised. Nüüd ületab mõne vähiravimi letihind 100 000 dollarit kuus. Kosmilistesse kõrgustesse ulatuvad haruldaste haiguste ravimid – sellepärast tuligi Eestis hiljuti koguda pisikese Annabeli raviks 2 miljonit eurot.