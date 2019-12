Ravimimüüjad lüpsavad eestlastelt 14 miljonit eurot aastas

„Ma eelistan kõiges originaali, välja arvatud õlles,” ütleb südameoperatsioonil käinud 60-aastane Endel, kes ostab Plavixi firma verdvedeldavaid tablette, olgugi et on saada ka üle kahe korra odavamad koopiaravimid. „Proovisin odavamaid, aga need ei sobinud.”

60-aastase Endli kaasal, 65-aastasel Reedal on seljamuresid, mille jaoks on tohter talle välja kirjutanud tselekoksiibi sisaldava rohu. Reeda ostab vaheldumisi originaal- ja koopiaravimit. Nimelt oli arst kirjutanud talle retsepti originaalravimile, aga apteeker pakkus odavamat. „Hinges arvan, et järsku see originaal on ikka parem,” põhjendab ta, miks ta pole täiesti koopiaravimile üle läinud.