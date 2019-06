Reformierakonna tõeline ülemvõim valimistel alles tuleb

Eesti poliitika pikka tsüklit iseloomustab mõne erakonna järjekindel tõus ja teiste langus. Peamine põhjus on ilmselt siinne põlvkonnavahetus. Iga nelja-aastase valimistsükli jooksul sureb Eestis 60 000 inimest. Enamasti on nad eakamad inimesed, kes mäletavad nõukogude aega. Samal ajal tuleb pidevalt juurde uusi valijaid. Need pole ainult äsja valimisealiseks saanud noored, vaid ka näiteks juba pere loonud ja kodulaenu võtnud 30-aastased, keda on poliitika huvitama hakanud ja kes seetõttu esimest korda elus valima lähevad.

Esimest korda valima tulnud inimeste huvid ja väärtushinnangud erinevad nende, peamiselt eakate elanike omadest, kes käisid küll viimati valimas, aga on pärast seda looja karja läinud. Seetõttu võime öelda, et iga nelja-aastase valimistsükli jooksul vahetub umbes 10% valijaskonda ning sellel protsessil on Eesti poliitilisele süsteemile pikaajaline mõju.