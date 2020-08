Esialgu reageerisid erakonna juhid Parempoolsete-tiiva tekkele Isamaas soosivalt ja julgustavalt. Kuid juba mõni nädal hiljem kritiseeris erakonna esimees Helir-Valdor Seeder seda, et ühendus loodi siiski tema seljataga.

Parempoolsete sõnavõttudes on selgelt kritiseeritud Isamaa praegust „kristlik-konservatiivset” suunda. Isamaa praeguse suuna üks jõulisemaid esindajaid on erakonna aseesimees ja välisminister Urmas Reinsalu. Ungari välisminister Péter Szijjártó on nimetanud Ungarit koos Eestiga kaheks oluliseks rahvusidentiteedi ja kristliku pärandi kandjaks Euroopa Liidus. Võimalik, et selline mulje on talle jäänud just Reinsalu Ungari-sõbraliku, rände- ja vähemustekriitiliste jutupunktide tõttu.

Kui kõnelda välisministriga silmast silma, siis iseloomustab tema sõnavõtte tegelikult hoopis seisukohtade puudus.

Osava poliitiku jaoks on alati uksed lahti ja kõik valikud käepärast.