Repsi segasummasuvila. Vastukäivad sõnumid külvavad õpilastesse nõutust

Niipea kui üks haridusminister Mailis Repsiga seotud konflikt paistab olevat seljatatud, tõstab pead järgmine. Alles võtsid õpetajad sõna Repsi plaani vastu, et valitsus saaks õiguse eksamite üle otsustada kaheks aastaks. Nüüd väljendati mõtet Repsile umbusaldust avaldada, et ta tuleks riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuma.

Segadust ja küsimusi õppetöö kohta on palju. Erinevaid arvamusi on isegi koalitsiooniparteis. Paar nädalat tagasi teatas Reps, et 15. mail kavatsetakse lapsed kuni kümneliikmelistes gruppides taas õppetööle lubada. See oleks pannud õpetajatele topeltkoormuse, sest ühtesid õpilasi oleks pidanud distantsõppel edasi juhendama, teistega koos klassiruumis tegutsema. Eile aga ütles Reps, et 15. mail algab üleminekuaeg ja kontaktõppe taastamise otsustavad koolid.