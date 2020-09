Süüdistuse kohaselt oli Kofkini soov, et Savisaar kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana ning korraldaks rendilepingu tähtaja pikendamise tavapärase viie aastase tähtaja asemel kümne aasta võrra. Savisaar nõustus süüdistuse kohaselt kasutama oma ametiseisundit linnapeana rendilepingu tähtaja pikendamise korraldamiseks, kinnitades, et on andnud vastava korralduse rendilepingu pikendamise korraldamiseks.

Ent Estkompexim Toitlustus ei pidanud ise selle koha peal restorani, vaid pind anti allüürile OÜ-le Amintor. Linnaga sõlmitud lepingus oli kirjas, et allüür on lubatud, aga allüüri suurus ei tohi olla suurem kui see summa, mida Estkompexim Toitlustus linnale maksab. Selgus aga, et lepinguid oli kaks ja teise, nn koostöölepingu kohaselt pidi Amintor maksma Estkompexim Toitlustusele oluliselt rohkem kui allüüri lepingu kohaselt.

Kui Savisaare üle oli kohtupidamine alanud, lõpetas Amintor Estkompexim Toitlustusele koostöölepingu järgsete maksete tegemise ja maksis ainult renti. Estkompexim Toitlustus kaebas restoranipidaja kohtusse, viimane tegi omalt poolt vastuhagi, milles nõudis tagasi kolme aasta jagu tehtud koostöölepingu makseid, kokku üle 300 000 euro.

Täna toimus kohtuistung, kus mõlemad pooled said oma seisukohad ära esitada.