Riigikogu tööst on avalikkusel tihti jäänud mulje kui tuimast nupule vajutamisest, kus saadiku isiklikest seisukohtadest tähtsam on koalitsioonilepe ja erakonnas kokkulepitud põhimõtted. Ent seni on see kõik jäänud peamiselt jutuks. Hääletamise kontrollimiseks valmis Eesti Päevalehel hääletuste sarnasuse indeks. Selle väärtus jääb 0 ja 100 vahele. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda sarnasemalt poliitikud on hääletanud, mida madalam, seda erinevamalt.

Mõnes mõttes kinnitab tulemus riigikogu liikmete kui ühtse armeena nuppu vajutavate inimeste kuvandit. Tulemus näitab, et koalitsioonierakondade saadikud hääletavad väga sarnaselt. Üsna distsiplineeritud on reformierakondlased, sellal kui sotsiaaldemokraadid õigustavad enda kui üsna vabalt käituva erakonna mainet.