Riigikohtu vastukaja Eesti Päevalehe artiklile

Riigikohus saatis Eesti Päevalehe täna ilmunud artikli peale vastukaja ja teatas, et nende hinnangul on loos faktivigu ja ebatäpsusi. Avaldame Riigikohtu selgitused muutmata kujul, seejuures on kursiivis Eesti Päevalehe artikli tekst ja tavatekstis Riigikohtu kommetaar.