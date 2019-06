Riigikontroll: eestlaste toidulaud on tunduvalt ohtlikum, kui riigiasutused on näidanud

Kauplustes on üha laiem valik värskeid puu- ja köögivilju ning kõiksugu taimne kogub üha populaarsust. Osta ehk kommi asemel tervislikku ja viia perele viinamarju? Neli aastat tagasi oli see tervisele karuteene. Eestis poetus ostukorvidesse 3,8 tonni Itaalia viinamarju, mis olid lubatust 80 korda ohtlikumad. Kõik müügis olnud taimekaitsevahendite jäägist mürgised marjad jõudsid tarbijateni, sest toiduohutuse väravavalvurid – veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning maaeluministeerium – ei tulnud siis ega tule ka praegu oma tööga toime. Neil ei jää puudu ainult pädevusest, et õigel ajal mürgisele toidule jaole jõuda, vaid tarbijale vassitakse, et toit on ohutu. Tegelikult pole paljude kemikaalide sisaldust mõõdetudki ning ka nende taimekaitsevahendite jäägid, mida VTA meie toidust otsib, arvutatakse põhjendamatult poole ohutumaks. Miks inimesed sellest midagi ei tea? Toiduvalvurite vastused riigikontrollile on üldjoontes järgmised: ei saa, ei tea, ei taha.