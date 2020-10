Kui võrrelda Eestit naaberriigi Venemaaga või suurima liitlase Ameerika Ühendriikidega, siis on kirik ja riik siin üksteisest lahus nagu Koit ja Hämarik. Poliitikud oma sõnavõttudes üldiselt taeva poole palveid ei saada ja väike usklike ringkond pole ka atraktiivne valijaskond, kelle pärast võistelda. Ent päris teineteiseta kirik ja poliitika siiski läbi ei saa. Tegelikult räägitakse Toompeal, et nii lähestikku kui praegu pole need kaks sel sajandil veel olnudki. Traditsiooniliselt on Eestis luteri kiriku kaasteeliseks pigem peetud Isamaa erakonda, mille ridadesse on kuulunud nii peapiiskop Viilma kui ka tema eelkäija peapiiskop Andres Põder. Jüri Ratase Keskerakonna juhiks saamine on aga loonud uue sõpruse.