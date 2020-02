Riik hakkab lõpuks välja töötama rasedate vaimse tervise nõustamise süsteemi

Eelmise aasta novembri lõpus saatis sihtasutuse Väärtustades Elu (SAVE) juht Kaia Kapsta-Forrester rahvastikuminister Riina Solmanile kirja, milles muretseb raseduskriisi nõustamise pärast.

Milles asi? Selgub, et kui seni on SAVE olnud Eestis pea ainsana (raseduskriisi puhul on nõustatud ka Tartu ülikooli kliinikumis) rasedate vaimse tervise eest hoolitseja, siis alates 2019. aastast saavad tavapärase ämmaemanda vastuvõtu raames pakkuda rasedatele vaimse tervise nõustamist ka ämmaemandad.

See, mis sihtasutuse vaatenurgast tundub kõrvalejätmisena, on haigekassa ja sotsiaalministeeriumi vaatenurgast aga hoopis teise varjundiga.