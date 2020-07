Koroonaepideemia mõju jõudis osasse majandussektoritesse kiiresti, kuid ehituses pole justkui veel midagi lahti. Ent majandusministeeriumis ollakse valvsad.

Ministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass eeldab, et raske aeg on ees. „Ehitussektor on alati väga aeglaselt reageeriv. Kui ühiskonnas ja majanduses midagi juhtub, pole ehitajatel esialgu häda midagi. Kõigepealt satuvad löögi alla projekteerijad, siis umbes aasta pärast ehitajad,” selgitas ta.