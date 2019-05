„Miks see intervjuu nii verine oli?” küsib Solman mitu korda, kui tema siseministeeriumi kabinetis jutuajamise lõpetame. „Ma vaatasin, et teie kõik teised intervjuud on nii sõbralikud olnud.” Ei tea, kas asi on põlvkondade erinevuses, nagu arvab minister, või selles, et rahvastikuküsimused muudavad inimesed tihtilugu emotsionaalseks. Iibeküsimuste vastuolulisse maailma sukeldub Riina Solman nii põhjalikult, kui ei ole seda kümnendi jooksul teinud ükski minister.