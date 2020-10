Ent linnapea jättis mainimata mõned teised paberil projektid, nagu näiteks Tallinna Peatänav või rattastrateegia. Eesti Päevaleht päris temalt hiljem nende kohta aru.

Veel vestlesime pikalt ja põhjalikult Tallinna strateegiaüksuse juhi Toomas Haidakuga, kes väitis, et uue teekatte saanud kõnniteede kõrged äärekivid on tööõnnetus. Veel rääkis ta, mis on Tallinnal plaanis lähima 15 aasta jooksul ning miks on Tallinnas liikuvuse ja ligipääsetavusega kurvad lood.