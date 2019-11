Roolijoodikute argument „jõin alles pärast avariid” sai kabelimatsu

Mõni aasta tagasi läks keskerakondlasest riigikogulane Dmitri Dmitrijev partei tööseminari järgsel saunapeol fraktsioonikaaslase Martin Repinskiga kolleeg Siret Kotka pärast kaklema. Pärast seda sõitis ta autoga kraavi ja politsei mõõtis tal kriminaalse joobe. Kui Dmitrijev hiljem üksnes väärteokaristusega pääses, üllatas laiemat avalikkust tõsiasi, et mõnel juhul saab õiguskaitsesüsteemi üsna labaselt üle kavaldada.

Nimelt on väide, et ta tarbis alkoholi alles pärast avarii põhjustamist ja enne politsei kohalejõudmist, päästnud autojuhte kriminaalkaristusest. Samuti on päästnud ka sündmuskohalt põgenemine. Põhjus on lihtne: kui politseil ja prokuratuuril ei õnnestu kohe arvuliselt tõendada, et inimene oli just õnnetuse ajal kriminaalses joobes, ei ole saanud teda süüdi mõista. Karistada saab sel juhul vaid väärteo korras.