Roosa maks ajab kopsu üle maksa. Naistelt nööritakse rohkem raha kui meestelt

2009. aastani kehtis Eestis tampoonidele ja hügieenisidemetele 5% käibemaksumäär. 2009.-2010. aastal oli see 9%, kuid 2010. aasta aprillist tõsteti käibemaks järsult 20%-ni. Ühes naiste hügieenitoodetega tõusis ka laste- ja imikumähkmete käibemaksumäär.

Sotsiaalministeerium põhjendas oma seletuskirjas, et need tooted pole haiguse raviks, profülaktikaks, puude leevendamiseks vms mõeldud vahendid. Seletuskirjas seisis ka, et muutuse ajal oli Eesti kohta algatatud rikkumismenetlus imiku- ja lapsemähkmete vähendatud käibemaksumääraga maksustamise pärast, kuna nendele toodetele pole Euroopa Liidus lubatud kehtestada vähendatud käibemaksumäära. Seega tulenes mähkmete maksumäära muutus eelkõige Euroopa Liidu seadustest.

Küll aga lisati määrust muutes madalama maksumääraga toodete nimekirja meestele mõeldud välised kateetrid, ehkki kateetreid kasutavad ka naised. Võrdsete võimaluste volinik Liisa-Ly Pakosta ütles selle kohta: „Kuupuhastustooteid on vaja üksnes naistele, samal ajal kui kateetrite ja muude sarnaste toodete kasutajad on ka naised ja keegi ei tee seda lusti pärast.”