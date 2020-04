Saarlased pääsevad jälle juuksuri juurde ja valitud õnnelikud ka mandrile

Vormsi vallavanema Ene Sarapuu (EKRE) telefon on punane ja postkast palveid täis. Tung mandrile reisida on ülisuur. Mida aga pole, on selgus, kes võib mandrile minna ja mida valitsuse erilubade süsteem üldse tähendab.

Hiidlaste arust on ka leevendatud piirang ajast ja arust. Koroonahaigeid pole neil enam pool kuud olnud ja kokku on saarel neid olnud kaheksa. „Liikumine peaks Hiiumaale olema üldse vaba. Me ei peaks pikalt jahmerdama selle kahekümne inimesega," kommenteerib Hiiumaa vallavanem Toomas Rõhu (SDE).

Saarlased tänavad valitsust, kuid loodavad, et järgmisel nädalal jõutakse mõistlikuma lahenduseni, kui kakskümmend viis inimest 30 000 elaniku kohta. "Selge see, et see ei rahulda meie vajadusi," tõdeb Saaremaa vallavanem Madis Kallas (SDE) ning lisab, et päevas oleks nende saarel edasi-tagasi liikujaid ligi paarsada.