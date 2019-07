Sada vihavaba päeva ei möödunud vihata

Kui president Kersti Kaljulaid 29. aprillil uut valitsust ametisse vannutas, tegi ta ettepaneku hoida järgmised sada päeva vihast vabad. „Kutsun täna siin seda valitsust ametisse nimetades võtma sada vihavaba päeva. Kutsun üles poliitikuid, kutsun üles kõiki, kes harjunud kas internetis, tänaval või muul moel viha ja mõistmatust külvama. Ma usun, et see on võimalik. Ma tahan uskuda Eestisse, kus ka selle saja päeva möödudes on meil tee edasi. Tee Eestile, kus on vähem viha ja hirmu,” ütles president. Nüüd, kui sada päeva on täis tiksunud, analüüsivad semiootik, kirjandusteadlane ja riigikogu liige Mihhail Lotman ning sotsiaalteadlane Marju Lauristin möödunud kolme kuud ja Eesti poliitiliste sõnavõttude olukorda.