„Inimesed on väga raskes seisus. Üks on surnud. Palun ruttu kiirabi,” kostab 11. jaanuaril häirekeskusele tehtud emotsionaalne telefonikõne. „Auto on nii deformeerunud, et ligi ei saa,” kutsub abi teinegi, raskesti hingeldav mees. „Ma tahaksin aidata. Lihtsalt ei saa ligi.”