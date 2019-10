„See on mulle elu õppetund. Elukaaslastena ühist maja ehitades kaitske oma tagalat!”

„Sellele mehele on selgelt liiga tehtud,” ütleb vandeadvokaat Martin Kruus oma kliendi Toomase kohta.

„Ei, naine ei tee mehele liiga,” on omakorda kindel vandeadvokaat Martin Traat, kes esindab kohtus Toomase endist elukaaslast ja laste ema Annelit. „Mehe panus lihtsalt ei ole nii suur, kui ta väidab.”

Nende kohtuasi on jõudnud otsaga juba riigikohtusse, kuid äsja saatis kõrgeim kohus selle uuesti ringkonnakohtusse. Iga kohtuaste on Toomase ja Anneli asjas eelmisest erinevalt otsustanud. Kohtud on kummagi osa arvutades kimbatuses ning Toomase ja Anneli vastastikune põlgus ei vähene.