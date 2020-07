„EKRE lühike poliitiline kogemus on tekitanud selle, et nende paljude juhtpoliitikute jalad on maast õhku tõusnud. See on ohtlik märk juba nende endi jaoks,” hoiatab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder koalitsioonikaaslast. Ta sõnab, et EKRE ebarealistlik eduelamus on neis tekitanud kõrkuse, kohati ka ülbuse — hoiaku, mis Reformierakonnal arenes 10-15 aastaga, kuid mille EKRE on omaks võtnud tunduvalt kiiremini.

Siiski usub ta, et üks hetk EKRE taltub ja nii nagu on juhtunud paljude teiste erakondadega Eesti poliitika ajaloos, neelab Isamaa nad varem või hiljem alla.

Järgmine sügis toob enneolematu valimiskampaania. Seeder meenutab, et viimati sai Kersti Kaljulaid presidendiks just EKRE pärast. Mis saab järgmisel aastal, ei oska Seedri sõnul veel ükski poliitik öelda. Sama kampaania jätk saab olema ka kohalikud valimised ja rahvaküsitlus abielu defineerimisena mehe ja naise vahel, mille kohta ütleb Seeder, et see pole Isamaa initsiatiiv ja lisab murega: „Näen selle küsitluse juures kõige suuremat ohtu, et ta lõhestab rahvast.”