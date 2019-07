Kas teadsite koolis toimunud kiusamisjuhtumitest?



Mul on teie küsimusele raske vastata, ma ei saa aru, millisest juhtumist räägitakse. Kui sellest, millest on kirjutanud meedia, siis see ei olnud tõsi.

Millest konkreetselt?



Et koolis oli kiusamisjuhtum, aga kool ei reageerinud. Samuti enesetapust, mille kohta käib praegu uurimine. Peab teada saama, kes oli süüdi ja kes polnud.